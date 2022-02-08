بلدية أبوظبي تشرك المجتمع في تعزيز البيئة المحلية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظمت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، وشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، فعالية «المزارع الصغير» ضمن مبادرة «عاصمتي»، وذلك في مدينة زايد والمناطق التابعة لها.

وأفادت البلدية بأن المبادرة تأتي ضمن حرص بلدية مدينة أبوظبي على إشراك المجتمع خصوصاً فئة الأطفال في تعزيز البيئة المحلية، وزيادة الرقعة الخضراء، وتشجيع الأطفال على ممارسة هذا النشاط الإيجابي، وتدريبهم على الزراعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news