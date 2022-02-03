بيع 787 مركبة في مزادات قضاء أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، خمسة مزادات للسيارات في ساحة حجز المركبات بمنطقة المفرق، خلال الشهور الثلاثة الماضية، إذ تم بيع 787 سيارة من أنواع وفئات متنوعة وبأسعار تنافسية تراوحت بين ألفي درهم و 255 ألف درهم، وبحصيلة إجمالية بلغت 18 مليون و 577 ألف درهم.

وقد سجلت المزادات الخمسة للسيارات، إقبالا كبيرا على المشاركة من المزايدين الذين وصلهم عددهم إلى نحو ما يزيد على ألف ومائتي مزايد، وذلك وسط منافسة قوية في المزايدة على السيارات المطروحة، والتي تم سداد قيمتها بواسطة البطاقات البنكية والتحويلات المصرفية.

وأتاحت دائرة القضاء، سهولة إتمام إجراءات حصول المزايدين على المركبات بعد انتهاء المزايدة مباشرة، من خلال تسهيل عملية معاينة السيارات قبل موعد بدء المزاد، واستكمال الإجراءات وإتمام تسليم المركبات لأصحابها في ذات المكان وفي اليوم نفسه، مع ضمان حقوق جميع الأطراف وفق الضوابط القانونية المحددة.

وجاء تنظيم المزادات بشكل كامل بواسطة الكوادر المتخصصة بدائرة القضاء، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية، مع توفير ضمانات كافية للحفاظ على الحقوق الكاملة للأطراف المعنية.

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