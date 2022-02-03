منصة موحدة لاعتماد مخططات الوحدات السكنية بالشارقة

المصدر: الشارقة ■ وام

أطلقت دائرة التخطيط والمساحة وبلدية مدينة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة منصة إلكترونية موحدة لتقليص المدة الزمنية لترخيص بناء الوحدات السكنية، حيث اعتمدت المخططات للوحدات السكنية الجديدة من الجهات الثلاث عبر منصة إلكترونية واحدة، كلٌّ وفق اختصاصه، وخلال وقت قياسي يختصر الجهد على الاستشاريين.

وتعزز المنصة من الشراكة والتعاون بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة لتقدم أفضل الخدمات والتسهيل على المتعاملين من خلال التحول الرقمي.

وأكدت الجهات المعنية الحرص على العمل ضمن منظومة مشتركة لتقديم أفضل الخدمات من خلال المنصة الموحدة لاختصار مراحل اعتماد المخططات، حيث تمكن الخدمة الاستشاري من تقديم المخططات للجهات الثلاث، والتدقيق عليها، واعتمادها من الفريق الهندسي لكل جهة، وأخيراً سداد رسوم اعتماد المخططات بخطوة واحدة.

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