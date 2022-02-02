%9 ارتفاعاً في زيجات المواطنين والمواطنات من جنسيات أخرى

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

كشفت إحصاءات أصدرتها وزارة العدل ارتفاع زواج المواطنين والمواطنات من أشخاص ينتمون إلى جنسيات أخرى بنسبة 9%، خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2020، وذلك في عقود الزواج بالمحاكم الاتحادية في كل من الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، في نظام الزواج الإلكتروني.

وبيّنت الإحصاءات أن إجمالي عدد حالات زواج المواطنين والمواطنات من أشخاص ينتمون إلى جنسيات أخرى، خلال العام الماضي، بلغ 737 عقد زواج، مقابل 676 في 2020، بزيادة قدرها 61 عقداً، فيما تم تسجيل 2361 عقد زواج بين مواطن ومواطنة، العام الماضي، مقابل 2718 عقد زواج في 2020.

وارتفع إجمالي عدد حالات زواج المواطنين بغير المواطنات من 564 عقد زواج في 2020 إلى 613 عقد زواج خلال 2021، بزيادة قدرها 49 عقد زواج.

كما سجّلت أعداد زواج غير المواطنين بمواطنات ارتفاعاً من 112 عقد زواج في 2020 إلى 124 عقداً بنهاية 2021، بواقع زيادة وصل إلى 12 عقد زواج.

ووفرت وزارة العدل خدمة عقود الزواج «عن بعد»، بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، ومن أجل الحدّ من حضور المتعاملين إلى المحاكم، وتسهيل إتمام المعاملات الشخصية القانونية والقضائية على المواطنين والمقيمين في ظل أزمة «كوفيد- 19».

ويتميز نظام الزواج «عن بُعد» بعدم الحاجة إلى حضور جميع الأطراف إلى المحكمة، ما يضمن تفادي الاختلاط المباشر، وتقليل فرص انتقال العدوى من المصابين إلى الأصحاء.

ويمكن توقيع العقد باستخدام برامج الاتصال المرئي، والتوقيع عبر الإنترنت المصدق، الذي يوفر مرونة كبيرة للأطراف المعنية للحضور، بغض النظر عن مواقعهم، مع احترام خصوصية البيانات والمعلومات المتاحة للزوجين.

وأكدت الوزارة أن نظام الزواج «عن بُعد» جاء ضمن جهودها لتعزيز استمرارية الأعمال في ظل جائحة «كورونا».

ووضعت وزارة العدل خمسة شروط لإتمام عقد القران «عن بُعد»، هي وجود الزوجين والولي والشهود في مجلس واحد، وأن تكون آلية التواصل عن طريق برنامج «سكايب»، كما يجب الدخول على موقع الوزارة، وتقديم خدمة طلب عقد الزواج. وإدخال بيانات الأطراف المعنية قبل إتمام العقد، للتأكد من توافر الشروط.

ووفقاً للدليل الإرشادي لنظام الزواج الإلكتروني، يمكن حجز موعد مع المأذون قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ العقد، بعد التأكد من صحة المعلومات، ويستخدم رقم الهاتف لتأكيد الموعد والتواصل مع العميل، وتوجيه رسالة نصية له تؤكد ذلك. وفي حال عدم جاهزية المأذون، لسبب ما، يرسل النظام رسالة نصية إلى العميل، تفيد بإلغاء الموعد، وتطلب حجز موعد جديد.

وأشار الدليل إلى أنه بعد حجز الموعد، والتأكد من توافر الشروط الخاصة بعقود الزواج، يمكن الاستمرار في تعبئة بيانات طلب عقد الزواج، وتحميل المرفقات المطلوبة.

وعند موافقة القاضي على الطلب، تصل إلى العميل رسالة نصية بذلك، ويمكن الدفع من خلال بوابة الدفع الإلكتروني، وتحديد طريقة استلام الشهادة.

• وزارة العدل وفّرت خدمة عقود الزواج «عن بعد» بهدف المحافظة على الصحة العامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news