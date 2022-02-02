انخفاض في «الحرارة» .. وبحر «شديد الاضطراب» نهاية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس اليوم رطباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية خاصة الشرقية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً ومغبر أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة يكون ملحوظ على المناطق الغربية والساحلية.

وأشار إلى أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، خاصة على البحر، تصبح مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25كم/ س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الخميس سيظل رطباً، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يصبح مضطرب غرباً في الصباح الباكر يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يشهد يوم الجمعة المقبل تكوّن ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما يصبح الطقس صحواً إلى غائماً جزئياً، مع حدوث ارتفاع طفيف آخر في درجات الحرارة.

وأكد أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحرعمان.

وذكر المركز أن طقس السبت المقبل سيبقى رطباً، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، يصبح غائماً جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجياً بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، تتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب تدريجياً مساءً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس الأحد المقبل، توقّع المركز أن يكون مغبراً وغائماً جزئياً، مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .

وأشار إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر ، تكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يصبح شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

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