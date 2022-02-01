«طرق دبي» تُدرِّب 190 من موظفيها على الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأنها انتهت من تدريب وتأهيل 190 من موظفيها حول تقنيات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف تقديم باقة الخدمات المتنوّعة إلى الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، موضحة أن تدريب الموظفين تم في مختبر الثورة الصناعية الرابعة للنقل في الهيئة من خلال برامج تدريب ذات مستويات متعددة، بدءاً من الأساسيات في علم البيانات، وصولاً إلى حصول بعض الموظفين على منحة استكمال الدراسات العليا في البيانات الضخمة.

وقال مدير إدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات بقطاع الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، موسى محمد الرئيسي، إن الهيئة تسعى بشكل مستمر إلى التحوّل إلى هيئة قائمة على بيانات التنقل، ولذلك أنشأت الهيئة مختبر الثورة الصناعية الرابعة للنقل.

وأضاف الرئيسي أن مختبر الثورة الصناعية الرابعة للنقل يمثل مركزاً للتميز والابتكار والتعلم المستمر، ومحفزاً لتحقيق أهداف الهيئة ورؤية إمارة دبي لتكون أذكى وأسعد مدينة في العالم، وينسجم مع استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي، كما يعزز ثقافة علم البيانات والذكاء الاصطناعي لمرتاديه عن طريق توفير ورش ودورات تدريبية ونقل معرفة مستمر، ليتمكن الموظفون من الحصول على المهارات المطلوبة لاستخدام البيانات الضخمة ونماذج الذكاء الاصطناعي.

ويستقبل المختبر موظفي الهيئة من مختلف الفئات الوظيفية لفتح باب التعلم واكتساب الخبرات للجميع. ويتكون مختبر الثورة الصناعية الرابعة للنقل من 10 أركان مختلفة، مصممة بطريقة تخدم الابتكار وبناء الجيل التالي من منتجات الذكاء الاصطناعي في مجال النقل. وتراوح الأركان بين مساحات مخصصة للتعاون، وتقديم الدعم، مثل غرفة اجتماعات ذكية، وغرفة تدريب، وعناصر ذات تقنيات حديثة تدعم الابتكار واستشراف المستقبل، مثل مساحات التفكير التصميمي، والتوأمة الرقمية، ومصنع الذكاء الاصطناعي.

وتسعى الهيئة إلى الاستثمار في القدرات الفنية والكوادر البشرية، حيث أطلقت الهيئة برنامجاً متخصِّصاً بتطوير قدرات إدارة البيانات لدى موظفيها، تحت عنوان «برنامج رواد البيانات،» وتم تدريب الموظفين من مختلف إدارات الهيئة على أسس علوم البيانات، لخلق مجتمع ملم بأهمية البيانات وتحليلها وتسخيرها في تأدية المهام الوظيفية، ودعم عمليات الهيئة، ودعم اتخاذ القرار، ويتم استغلال المختبر لعقد الفعاليات وورش التفكير التصميمي ولقاءات شبابية ومحادثات في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وغيرها.

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