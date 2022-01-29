كيف تحصل على جرعة داعمة من لقاح فايزر-بيونتيك؟

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

حددت هيئة الصحة في دبي آلية الحصول على الجرعة الداعمة، من لقاح "فايزر-بيونيتك"، لثمانية لقاحات معتمدة، وفق جدول زمني يختلف حسب نوع كل لقاح، لضمان تحقيق أكبر قدر من الفاعلية والأمان لأفراد المجتمع، ضد فيروس كورونا المستجد.

وحسب الهيئة فإن الحاصلين على جرعتين من لقاحات" فايرز-بيونتيك، جرعتين أكسفورد-استرازينكا، موديرنا، سبوتنيك، وكذلك على جرعة من لقاح أكسفورد-استرازينكا وجرعة من لقاح فايزر-بيونتيك"، يمكنهم الحصول على جرعة واحدة داعمة من لقاح فايرز-بيونتيك بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية، ولذلك لمن هم في الفئة العمرية 18 عاما فما فوق.

وتابعت" يمكن أيضاَ لم حصل على جرعة واحدة من لقاح جونسون اند جونسون الحصول على جرعة واحدة داعمة بعد مرور شهرين من تاريخ الحصول عليها".

وذكرت أنه فيما يتعلق بمن حصل على من لقاح سينوفارم، و لقاح سينوفاك، بصورة كاملة، يمكنهم من الحصول على جرعتين من لقاح فايزر- بيونتيك، بعد مرور 3 أشهر من الجرعة الثانية، وينطبق ذلك على من هم في عمر 16 عاماً فما فوق.

وأكدت الهيئة حرصها على تحديث أدلتها الإرشادية الخاصة بالحصول على اللقاحات بشكل مستمر، وفقاً للمستجدات العالمية، ونتائج الدراسات الموثوقة التي تجرى عالمياً ومحلياً في هذا الشأن.

ودعت كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة الحصول على الجرعات الداعمة حسب الآلية المحددة، لضمان الحصول على أكبر قدر من الأمان الصحي في مواجهة فيروس كورونا المتسجد ومتحوراته .

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