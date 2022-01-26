الحرارة ترتفع تدريجياً اليوم وغداً.. وتعاود الانخفاض الجمعة

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد طقس اليوم تكوّن ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ليصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد بأن الدولة تتعرّض حالياً لأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، موضحاً أن الطقس غداً سيكون رطباً، مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ليصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الجمعة المقبل سيكون رطباً، مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مؤكداً حدوث انخفاض في درجات الحرارة، يكون ملحوظاً على المناطق الغربية والساحلية.

وذكر أن الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار نهاراً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وفي ما يتعلّق بطقس السبت المقبل، توقّع المركز أن يكون رطباً، مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشرقية، ليصبح صحواً إلى غائم جزئياً، مع حدوث انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً على البحر، تراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج إلى متوسط في بحر عمان.

وأوضح المركز أن يناير الجاري يشهد تأثر المنطقة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري الممتد من الشمال، مصاحباً كتلة هوائية باردة تتأثر بها الدولة، وشبه الجزيرة العربية بوجه عام، ما يتسبب في انخفاض درجات الحرارة، حيث يكون الطقس معتدل الحرارة نهاراً وبارداً خلال الليل بوجه عام، لافتاً إلى أن المنطقة تتأثر أيضاً خلال هذا الشهر بعدد من المنخفضات الجوية السطحية العابرة من الغرب إلى الشرق، وأحياناً أخرى تتأثر بامتداد منخفض البحر الأحمر، وفي بعض الأحيان يصاحب وجود هذه المنخفضات امتداد منخفض جوي علوي، يؤدي إلى تكاثر السحب على الدولة، مع سقوط الأمطار.

ولفت إلى أن الدولة خلال هذا الشهر تشهد نشاطاً للرياح الشمالية الغربية أحيانا (تسمى رياح الشمال)، تكون مثيرة للرمال والغبار على المناطق الداخلية، خصوصاً والمكشوفة، كما تؤدي هذه الرياح إلى ارتفاع موج البحر في الخليج العربي.

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