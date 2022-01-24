"بيئة أبوظبي" تطلق تطبيق "بادر" لتعزيز الاستدامة وتغيير السلوكيات البيئية للسكان

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أطلقت هيئة البيئة أبوظبي، تطبيق "بادر" للهواتف الذكية ضمن "مبادرة الجامعات المستدامة"، وذلك بالتعاون مع شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية "بروج" في إطار الشراكة طويلة الأمد بين الطرفين. ويهدف التطبيق إلى تشجيع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين للمشاركة في مجموعات والقيام بعدد من الأنشطة البيئية التي تساهم في حماية البيئة في أبوظبي.

ويتوفر التطبيق لأجهزة آبل وأندرويد، حيث يمكن تحميله مجاناً من متجر آبل ستور ومتجر جوجل بلاي، ويعد تطبيق "بادر" الأول من نوعه في الإمارات من حيث تقديمه حوافز مختلفة للمشاركين تقديراً لقيامهم بواحدة من 20 مهمة بيئية متنوعة. وتهدف هذه المهام للمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من الطعام المهدور والمنتجات الاستهلاكية ذات الاستخدام الواحد، فضلاً عن تشجيع أفراد المجتمع على ترشيد استخدام الطاقة وتبني أسلوب إعادة استخدام وإعادة تدوير المنتجات.

ويمكِّن التطبيق أفراد المجتمع من اتباع نمط حياة صحي، من خلال التعرف على طرق جديدة لتوفير المال مثل استخدام كلا الجانبين من الورق عند الطباعة، وزراعة الخضروات والفواكه في المنزل، فضلاً عن الاعتماد على المنتجات المحلية عند التسوق ما يساعد في دعم الاقتصاد الوطني.

ويتميز التطبيق بسهولة استخدامه إذ يتيح لمستخدميه كسب النقاط بمجرد إستكمال مجموعة من المهام المختارة والتي تركز على سبعة إجراءات بيئية مختلفة تتضمن إعادة الاستخدام، التحول، التنمية، المبادرة، الحماية، المشاركة والتقدم.

وتشمل الإجراءات البيئية التي يمكن لأفراد المجتمع المشاركة فيها التحول إلى المنتجات والأطعمة العضوية أو تناول الوجبات النباتية ليوم واحد في الاسبوع، فضلاً عن إيجاد طرق مختلفة لتقليل كميات المياه والكهرباء التي يستهلكونها، كما يُتاح المجال أمام المستخدمين للمشاركة في ورش العمل أو حضور فعاليات لتعزيز معرفتهم بالقضايا البيئية، ويشجع التطبيق الأفراد على اتباع نمط حياة صحي من خلال التنقل سيراً على الأقدام أو استخدام الدراجات الهوائية للوصول إلى وجهاتهم. وبالإضافة إلى استخدام الأكواب وحافظات الطعام الخاصة بهم عند الطلب في المقاهي أو المطاعم، يمكن للأفراد المشاركة في تنظيم نشاطات ذات أثر بيئي إيجابي مثل فعاليات تنظيف الشواطئ في كافة أنحاء إمارة أبوظبي.

وسيتم منح النقاط وفقاً للمهمة البيئية المنجزة، وسيُطلب من المستخدمين التقاط صورة وتحميلها على التطبيق باستخدام الهواتف الذكية لإثبات أنهم أكملوا المهمة، وعندها يمكن للمشاركين زيارة واحد من ستة متاجر مشاركة من مزودي الخدمات في أبوظبي من المتاجر التي تتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي لاستبدال النقاط بمكافآت.

وقالت مدير إدارة التوعية البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي، خنساء البلوكي: "يقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية حماية بيئتنا والحفاظ عليها خلال الوقت الحاضر وللأجيال القادمة في المستقبل، ويجب أن ندرك مقدار الضرر الهائل الذي نلحقه بعالمنا نتيجة لاتباع السلوكيات ذات الأثر السلبي، نتطلع أن يرسخ التطبيق الجديد في نفوس الأفراد رغبة الاهتمام بالبيئة وضرورة الحفاظ عليها، وأن يكون حافزاً لإحداث تحول إيجابي في إطار الحفاظ على البيئة ومواردها".

وأضافت: "من خلال تضافر جهودنا معاً وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام التطبيق بشكل يومي، نكون قد وضعنا أسساً راسخة لإحداث تغيير في نمط حياتنا، وعززنا أهمية التقليل من النفايات في نفوس الأفراد، ورسخنا السلوك الإيجابي، في سبيل بناء مستقبل أفضل لإمارة أبوظبي، لقد طورنا تطبيق "بادر" مع مراعاة أدق التفاصيل ليكون ممتعاً وسهل الاستخدام ومتاحاً للجميع، مع إضافة مجموعة واسعة من الحوافز المميزة للمهام المُنجزة بشكل كامل، أشجع كافة أفراد المجتمع على تنزيل التطبيق واستخدامه، لتكون بداية مسيرة رائدة لنهج حياة مستدامة ضمن بيئة صحية وآمنة، مما يعزز مكانة أبوظبي حتى تكون وجهة رائدة للإقامة والعمل في المستقبل".

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