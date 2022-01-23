استشاري الشارقة يدعو إلى تأسيس مصارف تقدم قروضاً إسكانية

المصدر: الشارقة ■ وام

دعا أعضاء في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إلى إيجاد مصارف وبنوك تتولى إقراض المواطنين للمشاريع الإسكانية.

وتطرقوا، خلال جلسة عقدت أخيراً في مقر المجلس لمناقشة سياسة دائرة الإسكان، إلى مستقبل الخطط الإسكانية. وأكدوا أهمية تضافر الجهود لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الحكومي.

وطرح المشاركون عدداً من الحلول الرامية إلى تسريع استفادة المواطنين من المساعدة السكنية، والتخفيف عن كاهلهم من مرحلة التنفيذ حتى استلام المسكن.

وناقش المجلس، برئاسة علي ميحد السويدي، سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، بحضور رئيس دائرة الإسكان، الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، ومعاونيه مدير الدائرة إبراهيم الحوسني، ومدير إدارة الطلبات ليلى خلفان، ومدير إدارة الشؤون المالية عبدالعزيز شهيل، ومدير إدارة الإسكان المؤقت موزة سالم الجنيد، وأحمد راشد النقبي من إدارة الإسكان الطارئ.

وأشار الطنيجي إلى أن الدائرة أصدرت منذ إنشائها 8780 قرار دعم سكني بكلفة إجمالية قاربت سبعة مليارات درهم، توزعت بين قروض ومنح، كما قدمت أكثر من 4000 مساعدة إيجارية بقيمة 111 مليون درهم منذ 2015، مع تسليم 3400 مسكن حكومي لمستحقي الدعم.

وأكد تطوير نموذج تمويلي جديد لتأمين السيولة المالية للمشاريع السكنية، واعتماده، والمباشرة بإجراءات التعاقد لتنفيذ مشاريع المجمعات السكنية.

وتطرقت مداخلات أعضاء المجلس إلى تطوير آلية تصميم وتنفيذ المجمعات السكنية، وتخصيص مسكن للزوجة الثانية وأبنائها في حال لم يحصل الزوج على مسكن حكومي أو مساعدة من قبل، ووجود لجنة لدى الدائرة تعمل على تقصي وتقييم المساكن المتهالكة، ورفع سقف المبلغ المخصص للإسكان ليتخطى حاجز 800 ألف، والوصول به إلى مليون درهم أو أكثر، وإعادة النظر في مقدار الراتب كشرط من شروط المنحة ليرفع إلى 30 ألفاً أو 35 ألفاً بدلاً من 25 ألفاً، وإجراء الدائرة دراسات متجددة للوقوف على الاحتياجات السكنية للمواطنين، والتنسيق مع دائرة الإحصاء للوقوف على الاحتياجات الاسكانية خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، وأهمية الخدمات الذكية والاستفادة من مشروع الشارقة الرقمية وإمكانية توجه دائرة الإسكان مع الجهات ذات الصلة لوضع منظومة تمكن المواطنين محدودي الدخل من الانتفاع ببناء مسكن حكومي جديد في حال مرور سنوات طويلة على مسكنهم الأول وما يعتريه من تهالك.

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