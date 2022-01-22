مكتوم بن محمد يستقبل كبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي السنغافوري

المصدر: دبي ــ وام

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ، معالي تيو تشي هين، كبير الوزراء والوزير المنسق للأمن القومي في جمهورية سنغافورة الصديقة، والذي يزور الدولة حالياً للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني لبلاده في "إكسبو 2020 دبي".

جرى خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى القادة بمقر "إكسبو 2020 دبي" استعراض مجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف الأصعدة في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ومن أهمها اتفاقية الشراكة الشاملة المُوقَّعة في العام 2019، بما تمهد له من توثيق لروابط التعاون بين الجانبين لاسيما على مستوى التبادل التجاري والاستثماري وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

كما تم بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك بما في ذلك الجهود الدولية المبذولة في سبيل تسريع وتيرة التعافي العالمي وإيجاد السبل الكفيلة بدفع مسيرة التنمية الاقتصادية عالمياً إلى معدلات ما قبل الجائحة، مع التأكيد على أهمية تضافر الأفكار والمبادرات من أجل تمكين العالم من تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وبدء مرحلة جديدة من النمو.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news