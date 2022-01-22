شاهد تجمد المياه فوق جبل جيس برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

تجمدت مياه الأمطار فوق جبل جيس في إمارة رأس الخيمة أعلى قمة جبلية بالدولة بعد أن سجل أقل درجة حرارة الساعة التاسعة مساء أمس، لتصل إلى 0.1-، ونشر المركز الوطني للأرصاد الجوية مقطع فيديو يظهر تجمد المياه في جبل جيس.

تجمد المياه أعلى قمة جبل جيس #رأس_الخيمة حيث سجلت أقل درجة حرارة الساعة التاسعة مساء أمس الجمعة -0.1 #الامارات_اليوم pic.twitter.com/QzDlL2aPku — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 22, 2022

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