شاهد تجمد المياه فوق جبل جيس برأس الخيمة

المصدر:
  • مصباح أمين-رأس الخيمة
التاريخ:

تجمدت مياه الأمطار فوق جبل جيس في إمارة رأس الخيمة أعلى قمة جبلية بالدولة بعد أن سجل أقل درجة حرارة الساعة التاسعة مساء أمس، لتصل إلى 0.1-، ونشر المركز الوطني للأرصاد الجوية مقطع فيديو يظهر تجمد المياه في جبل جيس.

 

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