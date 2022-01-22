شاهد تجمد المياه فوق جبل جيس برأس الخيمة
تجمدت مياه الأمطار فوق جبل جيس في إمارة رأس الخيمة أعلى قمة جبلية بالدولة بعد أن سجل أقل درجة حرارة الساعة التاسعة مساء أمس، لتصل إلى 0.1-، ونشر المركز الوطني للأرصاد الجوية مقطع فيديو يظهر تجمد المياه في جبل جيس.
تجمد المياه أعلى قمة جبل جيس #رأس_الخيمة حيث سجلت أقل درجة حرارة الساعة التاسعة مساء أمس الجمعة -0.1 #الامارات_اليوم pic.twitter.com/QzDlL2aPku— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) January 22, 2022
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