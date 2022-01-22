"التعليم الحضوري" يضاعف الإقبال على إجراء الـ "PCR"في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي – الإمارات اليوم

تشهد مراكز فحص كوفيد- 19، الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، أقبال كثيف، لإجراء مسحة الأنف "فحص PCR"، وذلك بعد قرار عودة التعليم الحضوري في المدارس، وتزامنه مع قرار إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) كلّ 7 أيام لجميع الموظفين والعاملين وعمال عقود الخدمات والتعهيد لدخول مقار العمل لجميع موظفي الجهات الحكومية، فيما أكد مسؤولون في مراكز الفحص تضاعف أعداد الراغبين في إجراء مسحة "كورونا" إلى نحو 5 أضعاف العدد قبل صدور القرار.

وتفصيلاً، شهدت المراكز الصحية في مختلف مناطق أبوظبي، إقبالاً ملحوظاً من فئات المجتمع كافة من المواطنين والمقيمين، لإجراء فحص «كوفيد – 19»، ما أدى إلى ارتفاع وقت الانتظار إلى إجراء الفحص من 15 دقيقة، إلى أكثر من ساعة، حيث اصطف المراجعين في طوابير لتسجيل بياناتهم تمهيداً لإجراء المسحة.



وكثفت المراكز الطبية الحكومية والخاصة، جهودها لاستقبال المراجعين يومياً حيث تم تخصيص مداخل خاصة للراغبين في إجراء مسحة "كوفيد- 19" في المراكز، بهدف تسهيل الخدمة على أفراد المجتمع، والتأكد من سلامتهم، ودعت العديد من المراكز المراجعين إلى حجز المواعيد قبل مراجعتهم من خلال الاتصال على أرقام المراكز، منعاً للازدحام، وحفاظاً على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والمراكز الصحية.



وأكد مسؤولون في مراكز طبية خاصة، إبراهيم عدي، واحمد ممدوح، ومريم فوزي، وثروت اللامي، أن المتوسط اليومي لأعداد المراجعين قبل قرار عودة التعليم الحضوري في المدارس كان 200 فحصاً، وارتفع منذ الخميس الماضي مع بدء استعداد الطلبة للعودة إلى المقاعد الدراسية يوم الإثنين المقبل إلى أكثر من 1000 فحص خلال اليومين الماضيين.

من جانبها أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أنه يتوجب أن جميع طلبة المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية والطلبة أصحاب الهمم بعمر ثلاث سنوات وما فوق وبغض النظر عن حالة تطعيمهم، ملزمون بتقديم نتيجة فحصٍ سلبية للكشف عن فيروس كوفيد-19 بمدة صلاحية لا تزيد عن 96 ساعة قبل تاريخ عودتهم للمدرسة.



وأشارت الدائرة إلى أن جميع الطلبة في إمارة أبوظبي يمكنهم إجراء الفحص مجاناً في أي عيادة أو مستشفى أو مركز طبي خاص أو حكومي دون الحاجة لإبراز رمز المدرسة، بشرط تقديم بطاقة الهوية الإماراتية أو جواز سفر ساري المفعول، في حال عدم صدور بطاقة الهوية، لافته إلى أنه يُمكن للطلبة الذين تقلّ أعمارهم عن 12 عاماً اختيار إجراء الفحص عبر تحليل اللعاب كبديل عن مسحة الأنف في عددٍ من المراكز المخصصة التي تقدّم هذه الخدمة والمنتشرة في جميع أرجاء الإمارة.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، قد أعلنت عن اعتماد نموذج العودة التدريجية للعمليات الصفية، تعلن دائرة التعليم والمعرفة عن تحديثات العودة إلى المدارس الخاصة ومدارس الشراكات التعليمية خلال الفصل الدراسي الحالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news