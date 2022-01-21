«تدوير» ينجز 80% من مشاريع التعافي من «كوفيد-19»

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أظهرت إحصاءات صادرة عن مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، معالجة نحو 11 مليون طن من النفايات الطبية والخطرة في الإمارة خلال العام الماضي، وإعادة تدوير نحو 2.9 مليون طن من نفايات الهدم والبناء، وزيادة أعداد مصايد البعوض الذكية بمعدل 200 مصيدة، ليبلغ إجمالي عددها 640 مصيدة موزعة في إمارة أبوظبي، فضلاً عن انخفاض الآفات الناقلة للأمراض بنسبة 56%، فيما تم إنجاز 80% من مشاريع خطة التعافي من «كورونا».

وتفصيلاً، بينت الإحصاءات إنجاز «تدوير» لـ80% من مشاريع خطة التعافي من «كوفيد-19» وفق الخطة التنفيذية للمركز، حيث جرى إنجاز نحو 95% من مشروع تطوير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، و96% من مشروع تطوير إدارة استمرارية الأعمال في المركز. وعلى صعيد مراقبة النفايات، رصد المركز، خلال العام الماضي، أكثر من 14 ألف حالة تفريغ عشوائي لمخالفات مياه الصرف الصحي، ونحو 25 ألف حالة لخروج مركبات نقل النفايات خارج حدود إمارة أبوظبي، وأكثر من 764 ألف حالة للدخول المصرح به للمحطات الرسمية.

وتعاملت إدارة مكافحة الآفات في «تدوير»، من يناير حتى نهاية أغسطس 2021، مع 70 ألفاً و219 طلب خدمة مقدمة من المتعاملين. وكانت نسب الإصابة بالآفات الناقلة للأمراض، بحسب البيانات الإحصائية للإدارة، موزعة خلال تلك الفترة بواقع 1.8% للصراصير الأميركية، و1.9% للقوارض، و1.8% للذباب، و0.6% للبعوض.

كما تمكنت فرق إدارة مكافحة الآفات من الحفاظ على أدنى معدلات تكاثر للآفات، بأقلّ من النسب المسموح بها في المناطق المستهدفة، إضافة إلى ضبط الحيوانات السائبة.

وأظهرت الإحصاءات أن أعداد الحيوانات التي تعاملت معها إدارة مكافحة آفات الصحة العامة، توزعت على 2574 قطة و1092 كلباً و893 جملاً و20 ثعلباً، لافتة إلى أن إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في «تدوير»، تعمل وفق خطة عمل شاملة، لضمان تحقيق نتائج فاعلة ومثالية ميدانياً، في سبيل التعامل على البؤر التي تنشط فيها تلك الآفات، مع الأخذ في الاعتبار العمل في الفترات الزمنية التي يتزايد فيها تكاثر الآفات، اعتماداً على التغير في درجات الحرارة في معظم مناطق الإمارة.

ووقع المركز، خلال الدورة الثامنة من منتدى «إيكوويست 2022» التي اختتمت فعالياتها أول من أمس، أربعة عقود تشغيلية بقيمة 235 مليون درهم، بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية للمركز.

كما وقع عقد إدارة وتشغيل وصيانة ومراقبة وتحكم في مطامر النفايات الخاضعة للرقابة في مدينة العين ومنطقة الظفرة مع شركة الجبال الخضراء للخدمات البيئية وللنقليات لمدة ثلاث سنوات، لاستقبال وفرز وطمر النفايات البلدية الصلبة والنفايات التجارية والصناعية الصلبة المنتجة وفق المعايير البيئية المتبعة. وينسجم العقد مع جهود المركز الرامية إلى تطوير آليات ونظم سترفع نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المطامر وتحقيق مستهدفات الإمارة 2030.

كما أبرم المركز عقد إدارة وتشغيل وصيانة ومراقبة وتحكم في مطمرة حميم للنفايات الخاضعة للرقابة ومحطة نقل النفايات البلدية الصلبة والنفايات التجارية والصناعية مع شركة ترين للخدمات البيئية لمدة ثلاث سنوات، للعمل على استقبال النفايات الصلبة وفرزها في المحطات المخصصة، ثم التخلص السليم والآمن من النفايات غير القابلة لإعادة الاستخدام، إضافة إلى رفع مستوى الرقابة البيئية لجودة الهواء والمياه الجوفية ضمن المعايير العالمية، بما يضمن بيئة آمنة ومستدامة لسكان الإمارة.

إضافة إلى ذلك، وقع المركز عقوداً تشغيلية جديدة لخدمات مكافحة آفات الصحة العامة في المنطقة الشمالية بمدينة العين مع شركتي ألفاميد أبوظبي المحدودة والنسر للخدمات البيئية ومكافحة الآفات. وستخدم هذه العقود 74 منطقة بنحو 168 مركبة و902 من المعدات والأدوات، وسيجرى من خلالها تقديم خدمات مكافحة آفات الصحة العامة، وفقاً لخطط شهرية وبرامج عمل مجدولة، مع مراعاة مواسم وفترات التكاثر والانتشار بهدف السيطرة عليها. وتشمل الخدمات عمليات المسح الميداني والاستكشاف الحشري والمعالجة على مدار العام.

• فرق إدارة مكافحة الآفات حافظت على أدنى معدلات تكاثر الآفات، وسجلت أقلّ من النسب المسموح بها في المناطق المستهدفة.

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