بلدية دبي تطلق مبادرة «غذائي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت بلدية دبي مبادرة «غذائي» التي تأتي في إطار تجسيد الدائرة لجهودها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في أنظمتها وخدماتها المتعلقة بمجال سلامة الغذاء وأتمتتها، لتواكب التطور التقني في هذا المجال، إلى جانب توفير الوقت والجهد على المتعاملين وضمان تقديم خدمات إدارة سلامة الغذاء وفق أرقى وأفضل المعايير العالمية.

وتعتمد مبادرة «غذائي» على رقمنة وأتمتة عدد من العمليات الأساسية في نظام سلامة الغذاء والتي كانت تتم من خلال السجلات والمستندات الورقية التي تقوم بها أكثر من 20 ألف مؤسسة غذائية بإمارة دبي وتستهدف المبادرة تعزيز رضا متعاملي إدارة سلامة الغذاء من خلال تقديم خدمات متكاملة مع الجهات المعنية، والتي توفر على المتعامل الوقت والجهد وتقلل كلفة تقديم الخدمة، إضافة إلى المساهمة في تقليل الأثر البيئي من خلال عدم استهلاك الأوراق، والتي تسهم في تعزيز سلامة الغذاء في إمارة دبي.

ويهدف نظام سلامة الغذاء في دبي إلى حماية المستهلكين من خلال ضمان سلامة الأغذية المتداولة، والتي تبلغ أكثر من 7.9 ملايين طن من الأغذية وثلاثة مليارات وجبة غذائية يستهلكها 3.3 ملايين مقيم و20 مليون سائح سنوياً.

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