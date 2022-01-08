ارتفاع طفيف في «الحرارة».. وطقس «رطب» بداية الأسبوع

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً، مع تزايد السحب المنخفضة على الساحل الشرقي والبحر وبعض المناطق الساحلية الغربية، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تميل للارتفاع الطفيف.

وأشار إلى أن الرياح تكون شمالية غربية غرباً وشرقية إلى شمالية شرقية على شرق وشمال الدولة خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً، تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس السبت يظل غائماً جزئياً مع استمرار تزايد السحب المنخفضة على البحر وبعض المناطق الساحلية الغربية، فيما يصبح طقس الأحد رطباً، مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً، على أن يكون صحواً إلى غائماً جزئياً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية.

وذكر أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، او تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونوّه المركز إلى أن طقس الاثنين سيبقى رطباً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً صباحاً، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس يوم الثلاثاء المقبل، توقّع المركز أن يكون رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً صباحاً ، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يبقى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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