العثور على 4 فتيات ضللن الطريق في وادي نقب برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

عثر فريق بحث من رجال الدفاع المدني في رأس الخيمة على ثلاثة فتيات مواطنات وفتاة مقيمة من الجنسية العربية ضللن طريقهن في منطقة وعرة في وادي نقب الجبلية.

وحول تفاصيل الواقعة أشار العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة إلى أن غرفة العمليات تلقت بلاغا في الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الثلاثاء من شابة مواطنة تفيد بتعرضها وثلاثة من صديقاتها للضياع والتوهان في منطقة وعرة داخل وادي نقب نتيجة حلول الظلام الدامس.

وأضاف أن فريق بحث مختص انتقل من مركز الدقداقة إلى المنطقة المذكورة حيث ترجل أفراده بعد وصولهم لأقصى مكان ممكن تصل إليه المركبات وباشروا عملية البحث عن الفتيات الأربعة اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 37 عاماً سيراً على الأقدام إلى أن نجحوا بعد مرور ساعتين في العثور عليهن بحالة صحية جيدة، وتم اصطحابهن إلى طريق العودة دون التعرض لأية إصابات.

ودعا الزعابي مرتادي المناطق الجبلية ومحبي وممارسي هواية المسار الجبلي إلى توخي الحيطة والحذر وعدم القيام بذلك تحت جنح الظلام حفاظا على سلامتهم خاصة في ظل وعورة المناطق الجبلية مما قد يعرضهم لخطر السقوط والاصابة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news