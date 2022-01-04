3000 وظيفة إحلال في شرطة الشارقة

المصدر: الإمارات اليوم ■ الشارقة

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عبر برنامج «الخط المباشر» من إذاعة الشارقة، إن الـ1000 وظيفة التي أُعلن عنها أواخر ديسمبر الماضي، جاءت بناءً على طلب من بعض دوائر حكومة الشارقة، وهي ضمن الموازنة العامة للعام الجاري.

وكشف سموه عن وجود 3000 وظيفة أخرى. وقال سموه: «كلها إحلال في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهي وظائف مدنية محترمة، والموضوع يحتاج لتأنٍ لتدريب الموظفين الجدد قبيل تسليمهم المهام».

وأضاف سموه: «لم ننس ملف تحسين رواتب المتقاعدين من مواطني الشارقة على الكادر غير المحلي، وهم فئات الأسر المتوفى عائلها، وعددهم 500 عائلة، وقد تم إدراجهم في موازنة العام الجاري، أما فئة طريحي الفراش، وعددهم 500 شخص، فقد شملتهم الرعاية الصحية والخدمة الاجتماعية.

وهناك مقترح لإيجاد مساعدة مالية لهم، وأما مجموعة الذين يستطيع عائلهم إيجاد عمل فنعمل على توفير وظائف لهم».

وبشأن المشاريع أكد سموه الانتهاء من جامعة خورفكان منتصف العام الجاري، وافتتاح جامعة كلباء في 2023، إضافة للعديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في مدن الإمارة.

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