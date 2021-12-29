إجراءات الدخول إلى أبوظبي من داخل الدولة تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الغد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعزيزاً للإجراءات الاحترازية وحفاظاً على الصحة العامة يدخل تحديث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة حيّز التنفيذ اعتباراً من الغد (الخميس، الموافق 30 ديسمبر 2021).

يتعيّن على المطعمين إبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن، أما غير المطعمين فيتعين عليهم إظهار نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف، لم يمضِ على استلامها أكثر من 96 ساعة

تعزيزاً للإجراءات الاحترازية وحفاظاً على الصحة العامة يدخل تحديث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة حيّز التنفيذ اعتباراً من الغد (الخميس، الموافق 30 ديسمبر 2021).#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/V2skwy63yd — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 29, 2021

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