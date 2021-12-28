شرطة أبوظبي تحذر من الاستخدام الخاطئ لمعدات التدفئة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مجلس «شتاؤنا آمن وممتع» عبر تقنية التواصل عن بعد محذراً من مخاطر قيادة الدراجات النارية بدون معدات الحماية الشخصية ومن الاستخدام الخاطئ لمعدات التدفئة وإشعال الحطب والفحم في البيوت مع إغلاق النوافذ.

وتناول المجلس الآثار السلبية لاستخدام شواحن الهواتف والأجهزة الذكية أثناء النوم ليلاً وتحفيز الجمهور على قيادة الدراجات الهوائية وفق اشتراطات السلامة والأمان، وحث الأسر والمجتمع على تعزيز الاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من البنايات أو المباني السكنية والاهتمام بالمراقبة الدائمة للأطفال عند اقترابهم من النوافذ أو الشرفات.

وحث مدير إدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية العقيد محسن سعيد المنصوري أولياء الأمور على توعية أبنائهم بالالتزام بالقواعد المرورية والتقيد بالتدابير الوقائية لقيادة الدراجات النارية وخصوصاً مع عدم وضوح الرؤية في الفترات الليلية والتعاون في تعزيز الجهود الرامية إلى توفير السلامة وحماية الشباب من مخاطر استخدامها.

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