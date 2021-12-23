عدد سكان العالم يتزايد بشكل أبطأ

المصدر: هانوفر ■ د.ب.أ

زاد عدد سكان العالم بـ 82 مليون نسمة هذا العام، بحسب بيانات الأمم المتحدة. وأعلنت المؤسسة الألمانية لسكان العالم (DSW) أمس استناداً إلى توقعات الأمم المتحدة أن هذا يعني أن عدد سكان العالم سيبلغ حوالي 7.92 مليار نسمة بحلول ليلة الأول من يناير 2022. وبحسب التوقعات الحالية، يمكن أن يتجاوز سكان العالم ثمانية مليارات نسمة بحلول منتصف عام 2023.

ووفقاً للبيانات، يتزايد عدد سكان العالم حالياً بنسبة 1.09% كل عام، وبين عامي 1965 و1970 كانت تبلغ الزيادة السنوية 2.05%.

وعزا متحدث باسم المؤسسة، ومقرها في هانوفر، التباطؤ في النمو السكاني إلى إنجاب النساء لعدد أقل من الأطفال في المتوسط، حيث يبلغ متوسط ​​عدد الأطفال لكل امرأة في جميع أنحاء العالم حالياً 2.3 طفل، وإذا وصل المعدل إلى 2.1 طفل، سيتوقف عدد سكان العالم عن النمو.

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