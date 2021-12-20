خالد بن محمد بن زايد يلتقي كفاءات مواطنة من مؤسسات القطاع الخاص

المصدر: أبوظبي ■ وام

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، كفاءات مواطنة من مؤسسات القطاع الخاص، بعد تخرّجهم في البرامج الحكومية الخاصة بتطوير المهارات. ووجّه سموه بتوسيع نطاق مبادرات بناء المسارات الوظيفية للتركيز على القطاعات ذات الأولوية.

واطلع سموه، خلال الاجتماع، على الخبرات التي اكتسبها المواطنون في بناء مسارات وظيفية ناجحة في القطاع الخاص، وعبّر عن اعتزازه بجهودهم التي تسهم في دفع مسيرة التنمية في الدولة. حضر اللقاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد علي الشرفاء، ورئيس دائرة الإسناد الحكومي علي راشد الكتبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news