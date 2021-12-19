عطلة رأس السنة الميلادية للحكومة الاتحادية

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، تعميماً بشأن إجازة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 في الحكومة الاتحادية، بحيث تكون يوم السبت الموافق 1 يناير 2022، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية، وبناء على النظام الجديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي الاتحادي الذي يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2022.

ورفعت "الهيئة" - بهذه المناسبة - أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية.

كما هنأت شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة.

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