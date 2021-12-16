رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون ملك البحرين باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي ■ وام

بعث صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السموّ الحكام برقيات تهنئة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وتفصيلاً، بعث صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السموّ الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «نبارك لشعب البحرين الشقيق يومهم الوطني الخمسين.. ونبارك لهم أيضاً ذكرى تسلم الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم.. البحرين قلب وعين.. أدام الله عليهم الخير والعز والأمن والأمان والاستقرار».

وهنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، البحرين في تغريدة على «تويتر»، أمس، قائلاً سموّه: «أهنئ أهلنا في البحرين باليوم الوطني الخمسين.. متمنياً لهم دوام التقدم والتطوّر بقيادة أخي الملك حمد بن عيسى».

كما بعث صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في برقية مماثلة عن خالص تهانيه لجلالة ملك البحرين بهذه المناسبة، متمنياً له موفور الصحة والعافية ولحكومة وشعب البحرين مزيداً من التقدم والازدهار.

وأرسل صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية مماثلة أعرب فيها عن أحر التهاني لجلالة ملك البحرين بهذه المناسبة، وعن أطيب التمنيات لحكومة وشعب البحرين بدوام التقدم والازدهار.

وعبّر صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، فى برقيته عن خالص تهانيه لجلالة ملك البحرين بهذه المناسبة، متمنياً له موفور الصحة والعافيه، ولحكومته وشعب البحرين المزيد من التقدم والازدهار والرخاء.

وأعرب صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في برقيته عن أحر التهاني لجلالة ملك البحرين بهذه المناسبة، وعن أطيب التمنيات لحكومة وشعب البحرين بدوام التقدم والازدهار.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في تغريدة على «تويتر»، أمس: «كل عام والبحرين ملكاً وحكومةً وشعباً بكل خير وازدهار وتقدم.. أدام الله أفراحكم وأعيادكم، فأنتم الأهل والأشقاء»، ونشر سموّه مقطع فيديو لقيادة الدولتين.

وأكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تغريدة على «تويتر»، أمس، أنه «في ظل حكّامها الكرام، وأصالة وإخلاص شعبها، وعراقة تاريخها وماضيها، خمسون عاماً مضت ومملكة البحرين في عز وازدهار. حفظ الله ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وحفظ أرضها وشعبها، وأدامها بلداً للكرام ومهداً للسلام. وكل عام وبحريننا الغالية بألف خير»، كما نشر سموّه مقطع فيديو عن مملكة البحرين.

الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ حرم ملك البحرين باليوم الوطني

بعثت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، برسالة تهنئة إلى حرم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، صاحبة السموّ الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بمناسبة اليوم الوطني الـ50 لمملكة البحرين الشقيقة.

وقالت سموّها في الرسالة: «بعميق التقدير والاعتزاز، يُسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة والتبريكات إلى جلالتكم بمناسبة اليوم الوطني الـ50 لمملكة البحرين الشقيقة، الذي يواكب الازدهار والنجاحات والإنجازات الحضارية العظيمة، التي تشهدها المملكة وتحققها في كل المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية والعلمية والثقافية وعلى جميع الصعد، في ظل القيادة الحكيمة لمقام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين».

و«ننتهز هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، لنؤكد اعتزاز دولة الإمارات قيادةً وشعباً بمشاركة مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ50، انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية والتاريخية، التي ستظل نموذجاً للتآخي بين الدول والشعوب العربية، وتقديراً لمسيرتها المباركة، التي حققت للشعب البحريني الشقيق النمو والتقدم والازدهار والأمن والأمان، بفضل الرؤى الثاقبة للقيادة وجهودها الرائدة في بناء مجتمع أكثر رخاء وتطوّراً».

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