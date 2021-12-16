إصابة 13 شخصاً إثر حريق بمركز التجارة العالمي في هونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ ■ د.ب.أ

أصيب ما لا يقل عن 13 شخصاً إثر اندلاع حريق في مبنى بهونغ كونغ، وفقاً لما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنيغ». واندلع الحريق في غرفة التحكم بالمبنى المؤلف من 38 طابقاً في منطقة خليج كوزاوي، وبعد ذلك امتد إلى سقالة على واجهة المبنى. ولا يشعر معظم المصابين بأنهم على ما يرام بسبب الدخان الكثيف، وجرى نقلهم للمستشفيات. وقامت قوات الإطفاء بإنقاذ أكثر من 1200 شخص من المبنى، المئات منهم كانوا ينتظرون الإجلاء من على سطح المبنى.

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