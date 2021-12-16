حطّاب يقطع 400 شجرة بطريقة غير شرعية

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

مثل حطّاب إسباني أمام محكمة فرنسية بتهمة قطع مئات الأشجار بطريقة غير شرعية في إحدى قرى جبال البيرينيه، ويواجه السجن 24 شهراً منها 12 شهراً مع وقف التنفيذ حال إدانته. وقُطع نحو 100 من أشجار البلوط المعمرة، وأكثر من 300 شجرة صنوبر بطريقة غير شرعية في نوفمبر 2020 وفبراير 2021 في بلدة بيرل إيه كاستوليه في البيرينيه الفرنسية، ونُقلت هذه الأشجار إلى إسبانيا. وتقدّم 21 فرنسياً متضرراً بشكاوى. وطالب المدعي العام بحبس رئيس الشركة 24 شهراً، منها 12 مع وقف التنفيذ، وبتوقيع غرامة عليه قدرها 25 ألف يورو (و200 ألف يورو ضد شركته)، ومنح تعويض للمتضررين. واعترف مانويل بوتيستا (46 عاماً) صاحب شركة «إكسبلواتاسيون فوريستال بوتيستا» ومقرها ليريدا، بـ«أخطاء»، وألقى باللوم على مقاولين أو عمّال أساؤوا فهم تعليماته.

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