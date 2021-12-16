زوار حديقة الحيوانات بالعين يواجهون النمور في مغامرة شد الحبل

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

أطلقت حديقة الحيوانات بالعين تجربة شد الحبل مع النمور التي تضع الزائر في مواجهة أحد أقوى الحيوانات البرية المفترسة ضمن أجواء يغمرها التحدي والتنافس الآمن وفق أعلى معايير السلامة.

وتقدم التجربة لمرة واحدة يومياً خلال عطلة نهاية الأسبوع ما بين 15 إلى 20 دقيقة، ويمكن مشاركة أربعة أشخاص كحد أدنى وستة أشخاص كحد أقصى للبالغين ومن تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كوفيد-19» ومراعاة اشتراطات الأمن والسلامة للمتنافسين والحيوانات على حد سواء.

وإضافة إلى رحلة التحدي والتنافس بين بطل البراري والبشر، يستمتع المتنافسون بمشاهدة الحيوانات الأخرى الموجودة في بيت القطط الكبيرة الجديد مثل الأسود والفهود والضباع التي ستعمل جاهدة لتشجيع أبناء فصيلتها من المفترسات البرية، بالإضافة للمرافق الخدمية والترفيهية مثل المطاعم والاستراحات وغيرها.

وتتاح التجربة للزائر من خلال الاستفسار عنها في شباك التذاكر فور وصوله؛ ليحظى بمغامرة فريدة من نوعها لمحبي التحدي ومن لديهم الإقدام والقدرة على التصدي للنمور بكل قوتها وشراستها، وذلك برفقة أمهر المرشدين والمدربين الذين تمرسوا في تدريب النمور وتعويدهم على التنافس مع البشر للمرة الأولى وفق برامج متخصصة ومدروسة.

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