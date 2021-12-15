"إقامة دبي" تنظم ملتقى الشركاء السنوي 2021

المصدر: دبي - وام

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ممثلة بإدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل ، ملتقى الشركاء السنوي 2021، تحت شعار "تكامل .. استباقية .. وجودة حياة"، بهدف استعراض أفضل الممارسات في مجال إدارة الشراكات، وإبراز دور العمل المشترك في تطوير أدوات العمل، وتعزيز جودة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين.

وسلط مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، في كلمته الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية، ودور التعاون المثمر في الاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات، بما يسهم في توفير بيئة عمل تنافسية، تقود إلى الارتقاء بمعايير التميز وجودة الخدمات التي تقدمها الإدارة.

وأوضح أن تنظيم " "ملتقى الشراكات 2021"، يأتي في إطار التزام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وحرصها على توفير كل ما من شأنه ضمان نجاح توجهات دولة الإمارات، وتقديم أرقى مقاييس الخدمات العالمية مهما كانت طبيعتها، بالاستناد إلى علاقات الشراكة المثمرة التي تحقق التكامل وجودة الحياة، وتتيح الفرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال تطوير الخدمات.

ووجه الفريق محمد المري شكره لجميع الشركاء على جهودهم، لافتاً إلى أن ركائز العمل الناجح تستند إلى الشراكات المتميزة والتعاون المثمر، الذي يؤدي إلى الارتقاء ببيئة العمل، ويسهم في تحقيق الأهداف المنتظرة.

شارك في الملتقى أحمد المهيري المدير التنفيذي للعمليات التجارية والعلاقات الحكومية لشركة اكسس الذراع الخدماتي لسلطة دبي للتطوير ومجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، وفيصل عبيد بوعفراء مدير أول- الشراكة والعلاقات المؤسسية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وخليفة علي النيادي مدير إسعاد المتعاملين في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والنقيب فارس صالح رئيس قسم البوابات الذكية بإقامة دبي، ويزيد صلاح مدير أول التميز في غرفة دبي.

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