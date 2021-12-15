محمد الشرقي يفتتح مركز "كوفيد-19" الشامل بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة حرص الدولة وجهودها المتواصلة في التصدّي لتداعيات جائحة كوفيد-19 وتوفير الموارد الداعمة لرفع كفاءة القطاع الصحي بالدولة، مشيرا إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتقديم أرقى الخدمات الطبية في المنشآت الصحية بالإمارة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة في احتواء الأزمة عبر توفير كافة أشكال الدعم وتنظيم الإجراءات الوقائية وفق أرقى المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، "مركز كوفيد-19 الشامل" في مقرّه الدائم بمركز الفجيرة للمعارض، الذي أنشأه فريق الطوارئ والأزمات بالفجيرة وبإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلةً بمنطقة الفجيرة الطبية.

وقام سمو ولي عهد الفجيرة بجولة تفقدية في مَرافق المركز وأقسامه المختلفة التي تم تصميمها وفق أفضل التدابير الاحترازية والإجراءات الطبية المعتمدة، كما استمع سموّه إلى شرحٍ توضيحيٍ عن طبيعة الخدمات الصحية المقدمة وإجراءات العمل في المركز الذي يحتوي على أحدث الأجهزة الطبية والتقنية ذات الجودة العالية.

ويهدف المركز إلى رفد عمل القطاع الطبي بالإمارة، ويضم قاعتين رئيسيتين حيث تقدم القاعة الأولى خدمات الفحص والتطعيم، بينما تم تخصيص القاعة الثانية لتقديم الخدمات العلاجية الأخرى.

ويحتوي قسم الفحص والتطعيم على 14 منطقة للتسجيل والفحص، وغرفا للتمريض وتقييم الحالات وأخذ العلامات الحيوية، وغرفة الطبيب و4 غرف للإقامة القصيرة لمتابعة الحالات التي تتطلب متابعة طبية، بالإضافة إلى غرفة المختبر لإجراء فحوصات الدم وفحص كوفيد-19 وغرفة الأشعة والصيدلية وتركيب الساعات للمصابين.

وأشاد سموّ ولي عهد الفجيرة بجهود المؤسسات الصحية في الدولة ..مؤكدا على دورها الحيوي في تعزيز منظومة عمل القطاع الصحي لتواكب المؤشرات التنافسية العالمية، وتوفير الخدمات الطبية كأولوية استراتيجية لأفراد المجتمع.

حضر الإفتتاح مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة سالم الزحمي وقائد عام شرطة الفجيرة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالفجيرة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي ووكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الدكتور محمد سليم العلماء ومدير منطقة الفجيرة الطبية الدكتور محمد عبدالله سعيد ومدير عام بلدية الفجيرة المهندس محمد سيف الأفخم، وعدد من المدراء في حكومة الفجيرة والمسؤولين في القطاع الصحي والطبي في وزارة الصحة بالإمارة.

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