محمد بن راشد يطلق حملة أجمل شتاء في العالم للعام الثاني

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حملة أجمل شتاء في العالم للعام الثاني بتعاون الجهات الاتحادية ودوائر السياحة المحلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أطلقنا اليوم حملة أجمل شتاء في العالم للعام الثاني بتعاون الجهات الاتحادية ودوائر السياحة المحلية كفريق واحد لترسيخ دولة الإمارات وجهة سياحية واحدة كما أكدت مبادىء الخمسين ..

وأضاف سموه قائلاً "حملة أجمل شتاء في العالم هدفها داخلي بالدرجة الأولى .. هدفها عائلي .. أن تجتمع أسرنا في وطننا الجميل ..أن تستمتع الأسر من دبي وأبوظبي بجمال رأس الخيمة والفجيرة ..وأن تقضي الأسر من بقية الإمارات أجمل الأوقات في منشآت أبوظبي ودبي السياحية العالمية ..نريد للجميع أن يستمتع بالإمارات".

محمد بن راشد: أطلقنا اليوم حملة #أجمل_شتاء_في_العالم للعام الثاني بتعاون الجهات الاتحادية ودوائر السياحة المحلية كفريق واحد لترسيخ دولة الإمارات وجهة سياحية واحدة كما أكدت مبادىء الخمسين .. pic.twitter.com/JxWldN7FVA — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 15, 2021

محمد بن راشد:حملة أجمل شتاء في العالم هدفها داخلي بالدرجة الأولى.هدفها عائلي.أن تجتمع أسرنا في وطننا الجميل.أن تستمتع الأسر من دبي وأبوظبي بجمال رأس الخيمة والفجيرة.وأن تقضي الأسر من بقية الإمارات أجمل الأوقات في منشآت أبوظبي ودبي السياحية العالمية.نريد للجميع أن يستمتع بالإمارات pic.twitter.com/7H5qfExhSu — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 15, 2021

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