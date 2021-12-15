الخط العربي من بين التقاليد المرشحة لقائمة «اليونسكو» للتراث غير المادي

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

يتوقع أن تُدرج «اليونسكو» هذا الأسبوع نحو 40 تقليداً من القارات الخمس في تراثها غير المادي، من أبرزها الخط العربي الذي يشكّل رمزاً ثقافياً أساسياً في العالمين العربي والإسلامي، رغم تراجع عدد الخطاطين، في تصنيف يتيح الحفاظ على تراث يكون في كثير من الأحيان مهدّداً. ويُتوقع أن توافق المنظمة على ثلاثة أرباع الطلبات، وفق ما أفادت مصادرها.

وتعرّف «اليونسكو» التراث الثقافي غير المادي أو «التراث الحي» بأنه «الممارسات والتقاليد والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثهم الثقافي». ومن أبرز أنواع هذا التراث الثقافي غير المادي المتوارث جيلاً عن جيل، التقاليد الشفوية، وفنون الأداء، والممارسات الاجتماعية، والطقوس، والمناسبات الاحتفالية.

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