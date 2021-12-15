«تنفيذي الشارقة»: نظام العمل الجديد يسهم في تحقيق رؤية الدولة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أكد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أن نظام العمل الجديد سيسهم في تحقيق رؤية الدولة في تعزيز العمل الاقتصادي وتحقيق أفضل مؤشرات الأعمال، وسيوفر فرصة أكبر لتعزيز التواصل بين أفراد الأسرة، كما سيمثل حافزاً لزيادة إنتاجية الموظفين وتحقيق المزيد من الإنجازات، ويعكس قدرة الإمارة على التكيف مع مختلف الظروف والأزمات.

وقدم المجلس الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على توجيهاته الدائمة ومتابعته لكل شؤون العمل الحكومي وانعكاساته على المجتمع بكل أفراده.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

وأثنى المجلس على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتغيير نظام العمل الأسبوعي، والذي يؤكد على الرؤية التنموية للإمارة المنبثقة من رعاية الفرد وأسرته ودعم استقرارها بالتوازي مع النمو الكبير الذي تحققه الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص.

ولفت إلى أن نظام العمل الجديد سيسهم في تحقيق رؤية الدولة في تعزيز العمل الاقتصادي وتحقيق أفضل مؤشرات الأعمال، وسيوفر فرصة أكبر لتعزيز التواصل بين أفراد الأسرة، كما سيمثل حافزاً لزيادة إنتاجية الموظفين وتحقيق المزيد من الإنجازات، ويعكس قدرة الإمارة على التكيف مع مختلف الظروف والأزمات.

ودعا المجلس الموظفين إلى بذل المزيد من الجهد في أعمالهم بما يحقق الطموحات والأهداف الموضوعة والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الحكومية، مؤكداً على متابعة قياس الأداء الحكومي لكل الدوائر والهيئات الحكومية وسير الأعمال فيها مع تطبيق نظام العمل الجديد.

وبحث المجلس عدداً من الموضوعات الحكومية وسير العمل في مشروعات البنى التحتية وتطوير الخدمات والأعمال، كما اتخذ عدداً من القرارات التي تصب في مصلحة الإمارة.

وناقش الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للعام 2022، والتي تضمنت كل بنود الموازنة من حيث المصروفات والإيرادات المتوقعة للجهات الحكومية وفقاً لمختلف القطاعات.

واعتمد المجلس تجديد وثيقة التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة للعام 2020 مع إضافة المزيد من المنافع الصحية للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي.

كما اعتمد عدداً من المقترحات المقدمة من هيئة مطار الشارقة الدولي والمعنية بالشؤون التشغيلية وتقديم خدمات أفضل للشركات العاملة في مطار الشارقة.

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