مكتوم بن محمد يستقبل رئيس وزراء قرغيزستان في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، رئيس وزراء جمهورية قرغيزستان اقيلبيك جباروف، في مقر إكسبو 2020 دبي.

وبحث اللقاء سُبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وبناء شراكة تجارية واستثمارية تعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، خلال اللقاء، على أهمية فتح آفاق جديدة وبناء جسور تعاون بين الطرفين يمكن العبور منها إلى مستويات أرحب، لافتاً سموه إلى اعتزاز دولة الإمارات بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة القائمة بين البلدين، وتطلع الجانبين إلى دفع مسارات الشراكة قدماً ضمن شتى القطاعات الرئيسة.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء القرغيزي بالنهضة الحضارية التي حققتها دولة الإمارات، وتوافق الرؤى بين القيادة السياسية في البلدين لأخذ الشراكة القائمة بينهما إلى مستويات أعلى من التنسيق والتفاعل البنّاء بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وذلك عبر مسارات تمهد لاستشراف المستقبل برؤى مشتركة تنعكس إيجاباً على شعبيهما.

وشهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، توقيع مذكرة تعاون وشراكة استراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية قرغيزستان، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية وتحقيق تنمية مستدامة في منظومة العمل الحكومي في قرغيزستان.

وتشمل مجالات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان والتي تأتي في إطار «برنامج التبادل المعرفي الحكومي»، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات، 13 محوراً حيوياً تشمل: القيادات وبناء القدرات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والخدمات الحكومية، والاقتصاد، والسياحة، والجودة الحكومية، والشباب، والزراعة، وحاضنات الأعمال، والاستراتيجية الوطنية، والأداء الحكومي، والبرمجة، والسياسات والاستراتيجيات.

ووقّع المذكرة من الجانبين وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي، ورئيس مجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان اقيلبيك جباروف.

كما شهد سمو نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اتفاقية الجواز اللوجستي العالمي، وقعها من الجانب الإماراتي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، ومن الجانب القرغيزي نائب أول الرئيس رومان قاسموف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news