اختتام فعاليات «كانتين الشاطئ»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت فعالية «كانتين الشاطئ»، برعاية «اتصالات»، فعالياتها المميزة التي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع، أمس، حيث انطلقت الفعالية، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في إطار الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين، يوم 25 نوفمبر الماضي، في جميرا بيتش.

وأتاحت الاحتفالية للزوار فرصة الاستمتاع بمجموعة من العروض الحية والورش التفاعلية، والألعاب والمسابقات والأنشطة الممتعة للأطفال، بالإضافة إلى أشهى الأطباق والمأكولات من مطابخ الإمارات والعالم. وتضمنت الفعالية منطقتين مخصصتين للألعاب، هما جايم بستان ويلا فن زون، ما أتاح للأطفال فرصة الاستمتاع بتشكيلة واسعة من الأنشطة والألعاب المسلية، بما في ذلك لعبة ركوب الثور، ومحطة الرماية، ولعبة وايت آوت، والقفز بالحبال، والحديقة القابلة للنفخ، وقلعة مدهش المطاطية، والمسار الانزلاقي، وألعاب الترامبولين، وسيارات التصادم الكهربائية.

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