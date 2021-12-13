فقدان 10 أشخاص وإنقاذ امرأة في انهيار مبانٍ بإيطاليا

المصدر: روما ■ د.ب.أ

أفادت خدمات الطوارئ الإيطالية، أمس، بأنه تم إنقاذ امرأة مسنة، فيما لايزال 10 أشخاص في عداد المفقودين، بعد أن تسبب تسرب لغاز الميثان في انفجار أدى إلى انهيار عدد من المباني في صقلية.

وذكرت وحدة الحماية المدنية في صقلية أن عدداً من المباني انهار، بعد الانفجار الذي وقع نحو الساعة 8:30 من مساء أول من أمس، في رافانوسا، على بعد 110 كيلومترات جنوب شرق باليرمو. وأن الانفجار ألحق أضراراً بأربعة مبانٍ. وقالت وحدة الحماية المدنية في صقلية إنه تم إنقاذ امرأة مسنة من مبنى «ربما يكون بالقرب من تلك التي تضررت من الكارثة»، في الساعات الأولى من أمس. وأصيبت المرأة بجروح وتم نقلها إلى مستشفى محلي.

وقال رئيس وحدة الحماية المدنية في صقلية، سالفو كوتشينا، إن 10 أشخاص مازالوا مفقودين.

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