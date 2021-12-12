«صحة دبي» تحدد إرشادات للسفر الآمن خلال جائحة كوفيد-19

المصدر: وجيه السباعي-دبي:

حددت هيئة الصحة بدبي نصائح وإرشادات عامة يجب على كافة أفراد المجتمع الالتزام بها أثناء السفر خارج الدولة وبعد العودة منه، لضمان أعلى قدر من الأمان الصحي، في ظل جائحة كوفيد-19.

وأوضحت الهيئة أنه على المسافر أثناء سفره، الالتزام بارتداء الكمامة طول الوقت، واستخدامها بطريقة صحيحة، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية عند التواجد في الأماكن العامة، وتجنب الازدحام، والامتناع عن لمس الأنف والفم والعينين دون غسل أو تعقيم اليد.

وشددت الهيئة على ضرورة غسل اليدين وتعقيمهما بشكل مستمر خاصة بعد لمس الأسطح في المناطق العامة، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، كذلك عدم مشاركة الطعام، وتجنب الباعة الجائلين، واستخدام طرق الدفع الذكية وتجنب الدفع النقدي قدر المستطاع.

وطالبت بالابتعاد عن أي شخص تظهر عليه أعراض الجهاز التنفسي، والتزام مكان الإقامة بتطبيق جميع التدابير الاحترازية، وعلى المسافر أن يعزل نفسه والحصول على الدعم الطبي في حال بدأت تظهر عليه أعراض الحمى أو الجهاز التنفسي.

وبعد العودة من السفر أكدت الهيئة على ضرورة إبقاء المسافر على إطلاع دائم بجميع القوانين والإجراءات المطبقة في الدولة، في بلد المقصد، فيما يتعلق بالحاجة إلى الاختبار قبل السفر أو بعده والحجر الصحي، مع ضرورة الانتباه للأعراض التي قد تظهر عليه بعد العودة من السفر، حيث إذا لاحظ ظهور أعراض شبيهة بأعراض كوفيد-19 فعليه عزل نفسه وإجراء الفحص فوراً.

وأكدت على ضرورة التعامل بحذر مع الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات المرض ممن لم يتم تطعيمهم بعد، وفي حال ظهرت أعراض المرض أو كان المسافر على اتصال بحالة مصابة فعليه بإبلاغ جهة عمله.

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