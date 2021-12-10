«ميثاء آل نهيان للمبادرات» تطلق مبادرة «قلادة ووسام»

المصدر: ‏أبوظبي ■ الإمارات اليوم

‏أطلقت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان أم الإمارات في أبوظبي، وبالتعاون مع مجوهرات «مرامي»، مبادرة «قلادة ووسام»، وتضمنت المبادرة إطلاق قلادة تحمل صورة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وتعرض القلادة التي جاءت بفكرة من الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، ولأول مرة، ضمن مشاركة مجوهرات «مرامي» في فعاليات مهرجان «أم الإمارات»، حيث يمكن للزوار اقتناؤها خلال فترة إقامة المهرجان التي تتواصل بدءاً من أمس الخميس، حتى يوم السبت الموافق 18 من الشهر الجاري.

‏وقالت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان: يأتي إطلاق المبادرة بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، وانعقاد مهرجان أم الإمارات، الذي يعد إحدى أبرز الفعاليات الوطنية التي تحتضنها إمارة أبوظبي، وتستهدف تجسيد مشاعر الحب والامتنان تجاه «أم الإمارات»، والتعبير عن قوة مشاعر الشكر والعرفان تجاه سموها، وتقدير دور سموها البارز في نجاح كل إماراتية.

وأكدت أن القلادة تمثل وسام فخر لكل من يقتنيها، حيث يعد ارتداؤها مصدراً للإلهام ومحفزاً للإبداع ودافعاً للبذل والعطاء، خاصة أنها تحمل صورة شخصية وطنية عظيمة، تمثل قدوة الأجيال بإنسانيتها وجهودها الراسخة لتمكين المرأة في مختلف المجالات.

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