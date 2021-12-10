إطلاق مبادرة «عام الخمسين البيئية لزراعة 50 شجرة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي المشرف العام لمدارس حماية رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، انطلاق فعاليات مبادرة «عام الخمسين البيئية لزراعة 50 شجرة»، لغرسها في أماكن متعددة من إمارات الدولة، والتي نظمتها مدارس حماية في شرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة زايد الدولية للبيئة.

وقال اللواء محمد أحمد بن فهد: «هذه المبادرات ترسخ القيم التي غرسها مؤسس وباني دولة الإمارات، المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه». مشيراً إلى أن مؤسسة زايد الدولية منذ تأسيسها، وبناءً على توجيهات مؤسسها وراعيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سعت إلى ترسيخ وبناء هذه المبادئ، من خلال المبادرات والفعاليات والأنشطة البيئية التي قامت بتنفيذها.

وأضاف: «احتفالنا باليوبيل الذهبي، ونحن نشهد تدفق الملايين من الزوار إلى معرض إكسبو 2020 دبي، يجعلنا نفخر ونعتز بانتمائنا لهذه الدولة التي جمعت على أرضها مختلف الجنسيات والثقافات، وأصبحت محط أنظار العالم بأسره، لما تشهده من معاني المحبة والتسامح. إننا من خلال مبادرة عام الخمسين البيئية لزراعة 50 شجرة، نسعى للسير على الخُطا التي رسمتها القيادة لتحقيق طموحات وشعبنا الكريم».

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