أولوية شغل الوظائف القيادية لـ «الترقية أو النقل الداخلي»

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أكد دليل إجراءات الموارد البشرية الحكومية، الصادر حديثاً عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ضرورة التزام الجهة الحكومية تعيين أكفأ الأفراد لشغل الوظائف الشاغرة فيها، مع الالتزام بتوافر معايير الكفاءة والعدالة خلال مراحل البحث والاختيار كافة، وعدم الإخلال بأي من الشروط والمتطلبات الخاصة لشغل الوظائف، الموضّحة في بطاقات وصف الوظائف المعتمدة.

وبحسب الدليل، عند توافر شواغر وظيفية في جهة اتحادية، تتولى إدارة الموارد البشرية بهذه الجهة البحث عن مرشحين مناسبين للوظائف الشاغرة، مع إعطاء الأولوية للمرشحين من داخل الجهة الاتحادية، عن طريق النقل أو الترقية لوظائف قيادية أو أعلى من داخل الجهة نفسها، بحيث يتم التواصل مع الإدارة التي يعمل لديها الموظف المرشح للنقل أو الترقية، للاتفاق على الإجراءات اللازمة.

وأشار الدليل إلى أن في حال عدم وجود مرشحين مناسبين للوظيفة من داخل الجهة الاتحادية، أوعدم وجود من تنطبق عليهم شروط النقل أو الترقية، لتبحث إدارة الموارد البشرية عن مرشحين من مصادر خارجية.

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