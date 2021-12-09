محمد بن زايد يستقبل بيل غيتس ويؤكد أهمية تضافر الجهود من أجل تحسين حياة البشر

المصدر: أبو ظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بيل غيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بل وميليندا غيتس.

وبحث سموه وبيل غيتس ـ خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي ـ تعزيز التعاون الإنساني بين المؤسسات المعنية في دولة الإمارات و مؤسسة بيل غيتس في مجال مكافحة الأمراض إضافة إلى استعراض نتائج التعاون المشترك والمبادرات المستقبلية بعد مرور عقد من الزمن على أول تعاون خيري بين الجانبين.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمستوى التعاون بين الجانبين والنتائج التي تحققت انطلاقاً من الحرص المشترك على مد يد العون إلى جميع البشر حتى ينعموا بحياة صحية وكريمة مؤكداً أهمية تكثيف الجهود من أجل القضاء على الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها وتحسين حياة أكثر المجتمعات فقراً في العالم.

من جانبه ثمن الرئيس المشارك لمؤسسة بل وميليندا غيتس دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومبادراته الإنسانية العالمية التي تعد شريكاً رئيساً للمؤسسة في جهودها لاستئصال الأمراض..مشيراً إلى أن الدعم الهام الذي تقدمه دولة الإمارات يسهم في مساعدة العديد من الشعوب في تحسين حياتها من خلال الارتقاء بقطاعات الرعاية الصحية واستئصال الأمراض وتعزيز وضعها الإنساني في مختلف مناطق العالم.

يذكر أن النيجر أعلنت استكمال التقييمات اللازمة للمصادقة على القضاء على العمى النهري فيما يعد أحد أبرز الإنجازات في مكافحة الأمراض المدارية المهملة.

وحقق التعاون بين دولة الإمارات ومؤسسة بيل وميليندا غيتس على مدى العقد الماضي عدداً من المبادرات الصحية العالمية والإنجازات الرئيسية.

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