إنهاء نزاعات مالية لـ«2490» عاملاً بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

نجح فريق الأزمات العمالية في شرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة القضاء متمثلة بمحكمة أبوظبي العمالية في إنهاء نزاع عمالي جماعي في مجموعة شركات لـ«2490»، خلال فترة قياسية وجيزة.

وأشاد رئيس لجنة الأزمات العمالية بإمارة أبوظبي العميد مسلم محمد العامري بالتنسيق والتعاون مع المحكمة العمالية بدائرة القضاء بجهود اللجنة، مما أسهم في إنهاء النزاع في أسرع وقت وإعداد كشوفات المستحقات ومقارنتها بالمطالبات العمالية وتسليم المبالغ المالية المستحقة للعمال وقدرها 40 مليوناً و822 ألف درهم لعدد 2490 عاملاً بمواقعهم وشمولية هذه الجهود التي حرصت على ضمان كافة الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على حل النزاع.

وأضاف: «ننطلق في جهودنا من توجيهات القيادة بتعزيز الإجراءات في المحافظة على حقوق العمالة في إطار علمي مدروس ووفق معايير حقوق العمال العالمية»، مؤكداً الحرص على اتباع الأسلوب الحضاري في معالجة القضايا والتراضي بين جميع الأطراف ونشر الثقافة الاجتماعية والأمنية وتوعية أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة بأهمية توفير الحياة الكريمة للعمال والالتزام بحقوقهم. ولفت إلى جهود اللجنة وحرصها على نشر الثقافة الاجتماعية والأمنية، فضلاً عن إجراءات التنسيق مع دائرة القضاء والشركاء.

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