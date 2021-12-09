رحلة الهجن تنطلق بـ 29 مشاركاً من 21 جنسية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، فجر اليوم، من منطقة ليوا في الصحراء الغربية، النسخة الثامنة لـ«رحلة الهجن»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتضم 29 مشاركاً من 21 جنسية مختلفة من المقيمين على أرض الدولة، من جنسيات: بريطانيا، نيكاراغوا، ألمانيا، الهند، التشيك، أميركا، إيطاليا، إستونيا، السعودية، البرازيل، هولندا، النمسا، كوريا الجنوبية، الفلبين، بولندا، بلجيكا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، مصر، فرنسا، بالإضافة إلى الإمارات.

وتمتد الرحلة من منطقة ليوا في الصحراء الغربية، ليقطع المشاركون على متن الهجن مسافة 640 كلم وسط الكثبان الرملية، وفق خط سير يضم محطات أبرزها: أم الحصن، عرادة، بطين ليوا، محمية قصر السراب، محمية المها، جنوب الخزنة، الخزنة، العجبان، سيح السلم، بحيرة إكسبو، وصولاً إلى مقر معرض «إكسبو 2020 دبي»، يوم 21 ديسمبر الجاري، حيث سيكون الختام في قلب الحدث العالمي، وستضم الرحلة محطات للاستراحة والتخييم، وسيتم تزويد المشاركين بجميع الاحتياجات اللازمة للرحلة، من مأكل ومشرب وخيم منفردة، والإبل التي سيرتحلون على ظهورها ولوازمها.

وقام مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بتخصيص مدربين محترفين للمشاركين، قاموا بتعليمهم كيفية إتقان مهارات التعامل مع الهجن، حيث شارك عدد كبير منهم في السباقين التمهيديين اللذين أقيما أخيراً في المرموم، بعدما وصلوا إلى درجة عالية من المهارات بالقدرة على امتطاء الهجن.

وجاء اختيار المشاركين في القائمة النهائية، التي تضم 28 من أصل نحو 300 شخص تقدموا بطلب المشاركة في هذه الرحلة، وهم: البريطاني هوارد ليدهام، كلاوديا جرانبيرج من نيكاراغوا، الألماني أندرياس ديجيس، الهندي دومينيك كولانجارا، التشيكية جانا فينتروفا، الإماراتي سعيد محمد رئيس، الأميركية مريم سهروردي، الإيطالي نقولا بيتيو، الإستونية لورا عزت، الهندي بلال باليكار، السعودية مضاوي الأحمد، البرازيلية ماريسكا سشير، الهولندي جوست فيربلويج، النمساوية رينات انتولكوفيش، الألمانية باولين بيسكير، الألمانية إيميليا بيسكير، الكورية الجنوبية جيول بانج، الهندي عمار أحمد، الفلبيني ناتانيل ازاركون، البولندية مونيكا تيريسا، البلجيكية آن كارين، الجنوب إفريقية سيلك بفيزير، الإسباني دافيد بيسكادور، المصرية أمينة سامي، الفرنسي محمد اميهدار، الإيطالية نيكول بوسيتو والإماراتيات بتول غيث وحكيمة غيث وخولة البلوشي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الذي يقود هذه الرحلة، عبدالله حمدان بن دلموك، أن الدعم والمتابعة اللذين تحظى بهما هذه الرحلة، التي شرُفت خلال النسخ الماضية بزيارات شخصية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما تشرف المشاركون بحضوره وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في سباق الهجن الذي يقام سنوياً بالتزامن مع مهرجان المرموم، يؤكد حرص قيادتنا على أهمية بناء الجسور مع كل الشعوب والسعي لتبادل الثقافات.

• المشاركون يقطعون على متن الهجن مسافة 640 كلم وسط الكثبان الرملية.

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