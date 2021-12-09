تزويد 25 سكناً عمالياً بمكتبات خاصة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نجحت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، بالتعاون مع مبادرة «ثقافة بلا حدود» بالشارقة، في توفير وتجهيز 25 مكتبة عمالية تحوي كتباً بلغات عدة. وقام فريق من الهيئتين بتوزيع هذه المكتبات على المساكن العمالية لما مجموعه 25 شركة مشغلة لأعداد كبيرة من العمالة في مختلف المناطق الصناعية بالشارقة.

وجاء ذلك ضمن مبادرة «مكتبة خاصة في كل سكن عمالي»، التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع مبادرة «ثقافة بلا حدود» في الشارقة.

وبذلك يصبح إجمالي ما تم توزيعه من مكتبات على المساكن العمالية حتى الآن 35 مكتبة تم تزويدها بمختلف مصادر المعلومات وبلغات عدة، على أن يتم تجديدها باستمرار لضمان استفادة العمال منها. وجارٍ العمل على تجهيز المزيد من هذه المكتبات. ويأتي هذا المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة الهادفة لنشر الوعي، وضمان توفير المعايير والمتطلبات اللازمة في السكن العمالي وفقاً لأفضل الممارسات.

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