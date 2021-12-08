محمد بن راشد يستقبل ولي العهد السعودي في إكسبو 2020 دبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي.



ونقل الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر" أن سموهما بحثا "خلال اللقاء سبل توطيد العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في إطار المصير الواحد والرؤى المشتركة".

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