محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة

المصدر: أبو ظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في مختلف المجالات في ضوء الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الشقيقين إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اليوم في قصر الوطن في أبوظبي.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأخيه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بين أهله وفي بلده دولة الإمارات.

من جانبه نقل صاحب السمو الملكي ولي عهد السعودية تهاني خادم الحرمين الشريفين إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين .. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والتطور والازدهار.

واستعرض سموهما خلال اللقاء.. مختلف جوانب التعاون الإستراتيجي بين البلدين والذي يرتكز على مقومات راسخة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة. كما تناول سموهما أهمية تفعيل العمل الخليجي والعربي المشترك وعدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.. مؤكدين ضرورة العمل على ترسيخ أركان الاستقرار الإقليمي الذي يشكل القاعدة الرئيسة المشتركة للتنمية والبناء والتقدم.

ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ..داعياً الله تعالى أن يديم عليه الصحة والعافية ويـحفظ المملكة وشعبها ويبارك في عزها وخيرها.

وقال سموه إن العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية هي علاقات بين أشقاء بكل ما يعنيه ذلك من معنى وما يحمله من دلالات.. ونحن نؤمن بأن المصير واحد".. وهذه هي القاعدة الرئيسية للعلاقات بين الدولتين.

وأشار إلى أنه بفضل جهود الشيخ زايد وإخوانه من ملوك المملكة "رحمهم الله" ومواقف صاحب السمو رئيس الدولة وأخيه خادم الحرمين الشريفين "حفظهما الله".. أصبحت العلاقات بين بلدينا متميزة ولها خصوصيتها وتستند إلى مقومات راسخة من الأخوة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة مشددا سموه على أن المملكة ركن أساسي من أركان هذه المنظومة وثقل رئيسي في ميزان الأمن الإقليمي والعربي.. هكذا كانت ولا زالت وستظل..وثقتنا كبيرة في قدرتنا معاً على مواجهة التحديات في المنطقة وتعزيز مصالحنا العليا والازدهار المشترك لشعبينا".

من جانبه أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عن سعادته بزيارة دولة الإمارات خلال أفراحها الوطنية معرباً عن أصدق التهاني والأمنيات للإمارات حكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار.. كما أعرب عن اعتزاز المملكة بعلاقاتها الأخوية مع دولة الإمارات.

وقال إن العلاقات بين بلدينا لها خصوصيتها فهي تستند الى تاريخ طويل من العلاقات الاخوية الراسخة.

وقد منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة.. "وسام زايد " الذي يمنح لأصحاب السمو والملوك والرؤساء وقادة الدول الذين يسهمون بدور بارز واستثنائي في ترسيخ العلاقات بين بلدانهم ودولة الإمارات.. وذلك تقديرا لدور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المحوري في تعزيز العلاقات والتعاون الأخوي المشترك بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة.. وتعبيراً عن الاعتزاز بعمق هذه العلاقات الراسخة وما يجمع البلدين من روابط تاريخية متجذرة.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الوسام لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال المراسم التي جرت في قصر الوطن في أبوظبي.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريماً لصاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية والوفد المرافق.

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