«التوطين»: المنشآت الخاصة تحدد يوم العطلة الأسبوعية حسب متطلبات عملها

المصدر: أمين الجمال - دبي:

أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، بأن المنشآت الخاصة في الدولة، تحدد يوم العطلة الأسبوعية، حسب متطلبات عملها، وذلك في إطار تغيير نظام العمل الأسبوعي ليتوافق مع النظام الجديد الذي اعتمدته الحكومة الاتحادية، والذي يبدأ تطبيقه في الأول من يناير المقبل.

وأعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل وذلك من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

وقال العور لـ«الإمارات اليوم»: «إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن تنظيم علاقات العمل، أخيراً، أتاحت لصاحب العمل إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة»، لافتاً إلى أن التعديلات استهدفت تعزيز بيئة العمل الجاذبة والمستقرة للعاملين في القطاع الخاص.

وأضاف أن القانون بتعديلاته، والذي ستسري أحكامه في الثاني من شهر فبراير المقبل، أعطى مرونة أكبر لجهات العمل، لتسهيل أعمالها، إضافة إلى أنه راعى العامل، حيث استحدث عدداً من الإجازات للعامل تشمل إجازة حداد تتراوح بين ثلاثة أيام الى خمسة أيام، وفقا لدرجة قرابة المتوفى، اضافة الى اجازة الوالدية، ومدتها خمسة أيام و أي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وأكد العور أن القانون الجديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل، ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.

ويُطبق قرار النظام الجديد للعمل الأسبوعي، على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس «8 ساعات عمل»، ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة «4 ساعات ونصف». وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

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