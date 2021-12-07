بلدية كلباء تخصص فريقاً لمواجهة المخاطر المتوقعة

المصدر: سمية الحمادي ■ كلباء

كشف مدير بلدية مدينة كلباء، المهندس عبدالرحمن عبدالله النقبي، عن إعداد الإدارة فرق عمل مختصة، بالتعاون مع مستشارين وخبراء ومطورين إداريين، من أجل دراسة وتحليل البنية الداخلية والخارجية، وإيجاد الفرص، وآلية استغلالها، بالإضافة إلى وضع السيناريوهات للمخاطر المتوقعة.

وأشار إلى أن البلدية نظمت ورشة نقاشية متعلقة بسياسة إعداد الخطة الاستراتيجية (2022-2026) بحضور 20 جهة من الشركاء الاستراتيجيين والمعنيين من القطاعين الحكومي والخاص، والتي أتى تنظيمها ضمن توجه البلدية للعمل وفق منظومة العمل الاستراتيجي لضمان المسؤولية المشتركة في الاستدامة البيئية والمجتمعية الخاصة بالبلدية مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكد النقبي أهمية دور الشركاء في دعم جهود البلدية وتعزيز قدراتها المختلفة، بهدف تمكينها من أداء دورها على النحو المطلوب، ووضع أسس وإطار دراسة استراتيجية متكاملة، وفق أسس ومنهجية عالمية، وعمل مقارنات معيارية للوصول إلى أفضل المعاير والمتطلبات في إعداد الاستراتيجية لمواكبة التطور والرؤية والرسالة والأهداف لحكومة الشارقة.

وأوضح أن البلدية أعدت فرق عمل مختصة بالتعاون مع مستشارين وخبراء ومطورين إداريين لدراسة وتحليل البنية الداخلية والخارجية، ودراسة الفرص وآلية استغلالها ووضع السيناريوهات للمخاطر المتوقعة، وخلصت نتائج أعمالها بمسودة مشروع الاستراتيجية (2022-2026) التي تم تناولها ومناقشتها في الورشة أخيراً.

وأشاد النقبي بالتفاعل الكبير الذي اتسم بالشفافية والوضوح من قبل الشركاء، وصولاً إلى الأهداف المرجوة.

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