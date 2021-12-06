أُسر شهداء وأبطال خط الدفاع الأول وأصحاب همم ضيوف عرض «عيد الاتحاد الخمسين»

المصدر: حتا ■ الإمارات اليوم

حضر أفراد من أبطال خط الدفاع الأول، وأُسر الشهداء، وأصحاب الهمم، وعدد من الضيوف، عرض عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة في حتا، يوم الجمعة الماضي، والذي تم تخصيصه لهم، تقديراً لخدماتهم وتضحياتهم وتفانيهم من أجل دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستمتع الضيوف بالعرض المسرحي الساحر، الذي أقيم على مسرح عائم وسط سد حتا بين المناظر الطبيعية الخلابة باستخدام أحدث التقنيات. كما تضمن الاحتفال أيضاً عرضاً خلاباً للألعاب النارية باستخدام تقنية طائرات «الدرون»، للمرة الأولى، لخلق تأثير آسر. وأتيحت الفرصة للحاضرين أثناء الاحتفال لمشاهدة فصول العرض التي تناولت تاريخ الإمارات قبل الاتحاد، ولحظات تاريخية من الخمسين عاماً التي مضت، بما في ذلك قصص تُروى للمرة الأولى عن بعض النساء المتميزات، اللواتي لعبن دوراً ملهماً في تاريخ الإمارات، إضافة إلى تصورات لمستقبل الدولة في الخمسين عاماً المقبلة.

يمكن للجمهور حضور عروض عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستمر حتى 12 ديسمبر من خلال شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني (www.UAENationalDay.ae).

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