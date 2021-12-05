وزارة الدفاع: شراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال الفرنسية لتحل محل أسطول الميراج

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان لها اليوم أن الإمارات وقعت عقداً مع فرنسا والذي يشمل في بنوده شراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال لتحل محل أسطول الميراج في سرب القوات الجوية الإماراتية، بالإضافة للتدريب والصيانة.

وتعليقاً على هذه الصفقة، قال قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر العلوي: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت تبحث منذ فترة في الأسواق العالمية عن بديل لطائرات الميراج الموجودة حالياً في الخدمة ..وكنا قد أجرينا محادثات مع الشركات الفرنسية لبعض الوقت ويسعدنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية".

وأضاف اللواء العلوي: "سنواصل تطوير قدرات سلاحنا الجوي وأنظمة دفاعنا الجوية والبحث عن منتجات وتقنيات جديدة كجزء من استراتيجيتنا للأمن الوطني، وأود التأكيد بأن هذه الصفقة لا تعتبر خطة بديلة لصفقة F-35 المرتقبة، ولكنها بالأحرى صفقة مكملة ضمن الاستراتيجية الشاملة والمراجعة المستمرة التي نقوم بها لتطوير قدرات القوات الجوية الإماراتية بشكل يخدم مصالحنا الوطنية".

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