«طرق دبي» تنجز 50% من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجاز 50% من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد، الذي يمتد على طول شارع رأس الخور من شارع دبي - العين، إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول ثمانية كيلومترات، ويشمل تنفيذ عدد من الجسور بطول إجمالي كيلومترين.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر محمد الطاير: «يتضمن المشروع توسعة شارع الخور من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إلى أربعة مسارات، وإنشاء طريق خدمات بسعة مسارين على جانبي الطريق، بهدف رفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين انسيابية حركة السير، وحلّ مناطق التداخلات المرورية الحالية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لشارع رأس الخور إلى 10 آلاف مركبة في الساعة، وتقليل زمن الرحلة من 20 دقيقة إلى سبع دقائق».

وأشار إلى أن المشروع يخدم العديد من المشروعات التطويرية الكبرى يقدر عدد سكانها بـ650 ألف نسمة، وتشمل مشروعات الخيران، وخور دبي، وميدان هورايزون، ورأس الخور ـ الوصل، ومجمع ند الحمر.

وأضاف: «يشمل المشروع أيضاً تطوير تقاطع شارع ند الحمر مع شارع رأس الخور، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى 30 ألف مركبة في الساعة، وذلك من خلال إنشاء جسر بسعة مسارين بطول 988 متراً، لتوفير حركة التفاف حرة إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، وإنشاء جسر آخر بسعة مسارين وبطول 115 متراً، لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع رأس الخور، باتجاه شارع دبي - العين، وإنشاء نفق بسعة مسارين، وطول 368 متراً، لتوفير حركة الالتفاف إلى اليمين، للقادمين من شارع رأس الخور إلى منطقة ند الحمر، إلى جانب أعمال التحسينات على التقاطع القائم حالياً، وتوسعة حركات الالتفاف القائمة».

وأوضح الطاير أن مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد، يعد أحد أكبر المشروعات التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات، ويشمل مستقبلاً تنفيذ معبر الشيخ راشد بن سعيد، وهو عبارة عن جسر يعبر خور دبي يربط منطقة الجداف في بردبي، بالطريق الفاصل بين مشروع خور دبي ودبي فستيفال سيتي.

حركة انسيابية

أسهمت شبكة الطرق، والجسر الجديد المؤدي للمدخل الغربي، في توفير حركة انسيابية مباشرة إلى الوحدات السكنية المنجزة حديثاً في منطقة خور دبي، من خلال ربطها بالطرق المحيطة، كما تم تزويد الطرق الجديدة بشبكه إنارة حديثة مكونة من 108 أعمدة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً في تنفيذ الجسر الذي سيؤمّن نقل الحركة المرورية من مشروع دبي كريك هاربور باتجاه شارع رأس الخور بطول 640 متراً، وبطاقة استيعابية نحو 3100 سيارة في الساعة.

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